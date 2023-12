Nuova Lancia Ypsilon 2024 fotografata in acqua: incidente o furto?

La nuova Lancia Ypsilon 2024 è stata svelata, ancora una volta per sbaglio. Dopo il clamoroso leak riguardante il B-SUV di Alfa Romeo, tocca ora alla nuova city car del marchio torinese uscire allo scoperto.. ma in maniera accidentale.

A catturarla sono stati i ragazzi di lenouvelautomobiliste.fr (le foto sarebbero state scattate da Lionel Vadam di L'Est Republican), portale online francese che ha appunto pubblicato le foto che trovate su questa pagina, riguardanti la futura Lancia Ypsilon quasi senza alcun camuffamento.



Al di là di qualche “adesivo” sulle luci posteriori e sembrerebbe anche sul montante dietro, la forma della nuova vettura torinese appare così come dovrebbe essere la versione finale. I dubbi sull'avvistamento però rimangono, e soprattutto ci si domanda cosa sia successo affinchè la macchina sia finita nel canale Rodano-Reno a Montbéliard, vicino alla fabbrica Stellantis di Doubs.

Si è trattato di un incidente, di un errore umano o eventualmente di qualcuno che ha provato a rubare l'auto? Secondo l'Est Republician l'ultima tesi non è da escludere anche se al momento la polizia non ha rilasciato alcun dettaglio di conseguenza non si può confermare la versione.



In attesa di chiarire cosa sia successo, sempre che mai succederà, l'auto fotografata ci regala diversi dettagli, a cominciare dalla scritta Lancia in 3D sul portellone posteriore. Spazio anche ai fari, che sulla nuova Lancia Ypsilon 2024 non dovrebbero essere in stile Alfa Mito come ipotizzato in precedenza, ma appaiono più in stile Peugeot 208.

Purtroppo non si intravede bene il frontale, dove sembrano comunque spiccare due fari rotondi stile prima Nissan Juke, con l'aggiunta della calandra ripresa dal concept Lancia Pu+Ra.



Si vede infine il logo Lancia sul montante posteriore, altro dettaglio decisamente interessante. Nel complesso la vettura ci appare ben riuscita e in linea con le anticipazioni delle ultime settimane: ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon 2024 verrà svelata ufficialmente il prossimo febbraio.