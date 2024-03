Nuova Lancia Ypsilon 2024 Cassina, disponibile anche il modello ibrido: ecco quanto costa

E' passato poco più di un mese dalla presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon 2024 full electric, e proprio in queste ore è stato svelato il modello ibrido che andrà appunto ad affiancare la vettura a zero emissioni.

“A poche settimane dal lancio della versione elettrica e grazie al suo successo – dichiara il CEO di Lancia, Luca Napolitano - oggi (ieri ndr) si apre l’ordinabilità della versione MHEV” della nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata Cassina “da 100 cavalli per completare l’offerta top di gamma del modello”.

Come già anticipato dallo stesso CEO dell'azienda, la Ypsilon hybrid monterà il motore 1.2 48V a 3 cilindri con una potenza di 100 cavalli di ultima generazione. Il propulsore garantirà alla Ypsilon di raggiungere la velocità massima di 190 km/h, mentre i 100 km/h verranno toccati da fermo in 9,3 secondi.

Il motore è lo stesso che Stellantis monta sulla Jeep Avenger Hybrid, in listino dallo scorso novembre, nonché sulla Fiat 600e, Opel Corsa e Peugeot 208. La versione ibrida della nuova Lancia Ypsilon sarà dotata solamente di un cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, in aggiunta a varie funzionalità elettroniche come ad esempio e-Start, w-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, che permetteranno “di plasmare lo stile di guida migliore sulla base delle personali esigenze e preferenze del conducente”, fa sapere ancora Stellantis.

Ma quanto costerà la Ypsilon 2024 hybrid? Vi ricordiamo che il modello full electric by Cassina viene 40mila euro, mentre la versione ibrida è in vendita a 28mila euro e in promo fino al 31 marzo 2024, grazie a finanziamento Stellantis. Servirà un anticipo di 6.538 euro, 35 rate mensili da 200 euro al mese, e una rata finale di 18.512 euro.

La nuova Lancia Ypsilon hybrid giunge a pochi giorni dalla presentazione del nuovo logo HF con l'elefantino rosso che accompagnerà la Segmento B di Lancia l'anno prossimo, quando verrà svelato il modello Alta Fedeltà, molto probabilmente sia elettrico quanto ibrido.

