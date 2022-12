Nuova Lancia Ypsilon 2023: sempre più stile e tecnologia, anche GPL

Natale è ormai alle porte e potrebbe essere il momento perfetto per regalarsi una nuova Lancia Ypsilon 2023, sempre più connessa ed efficiente - ma anche piena di stile e sostenibile. Scopriamo tutte le novità di Ypsilon MY23.

L'obiettivo di questo nuovo restyling? Puntare a una mobilità stress free, senza stress. Per farlo la leader del segmento B ha pensato a diverse novità tecnologiche: pensiamo a un caricatore wireless per smartphone e una radio touchscreen da 7 pollici con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

La palette colori riserva una grande novità, abbiamo infatti la nuance di lancio Verde Rugiada che rimanda la mente alla natura e all'innovazione. All'interno invece abbiamo un nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette, oltre a un cluster strumenti rinnovato nella grafica. Troviamo anche i nuovi sedili con rivestimento SEAQUAL YARN, un materiale innovativo e sostenibile.

Ma parliamo di efficienza: nuova Ypsilon 2023 offre una motorizzazione Mild Hybrid con motore benzina 1.0 da 3 cilindri e 70 CV (51,5 kW) della famiglia Firefly, a cui bisogna associare un motore elettrico BSG da 12 V (dunque forse bisognerebbe chiamarlo Micro Hybrid, non Mild) e una piccola batteria al litio. Lancia inoltre continua a puntare anche sul GPL, con la nuova Ypsilon GPL Ecochic che si può avere a partire da 189 euro al mese con 3.070 euro di anticipo in 36 rate con rata finale residua pari a 9.210 euro, un'offerta valida fino al 31 dicembre 2022 (per vedere altre offerte, tutte le promozioni del mondo auto a dicembre 2022).

Per chiudere anche la versione Silver si aggiorna, con una nuova caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. A listino inoltre resta la serie speciale Alberta Ferretti lanciata di recente.