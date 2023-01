Nuova Lancia Ypsilon 2023 con Apple CarPlay e Android Auto wireless: le novità

Il 2023 ci ha appena regalato una nuova gamma di Lancia Ypsilon, oggi ancora più connessa, efficiente e stilosa. Andiamo a scoprire le novità di una vettura che abbraccia sempre di più la filosofia del Tech à porter, per una tecnologia senza fili e compromessi.

La nuova Lancia Ypsilon 2023 offre oggi alcune dotazioni di serie capaci di semplificare la vita quotidiana e migliorare l’esperienza di bordo. La “fashion city car” si evolve con una radio con schermo touch da 7 pollici, ora completa di Apple CarPlay e Android Auto wireless. Wireless è anche il caricatore di bordo per il vostro smartphone, posizionato appena sotto la leva del cambio. Per la prima volta sul modello Lancia arriva inoltre la telecamera posteriore, con la quale è più semplice parcheggiare.

Nuova Ypsilon 2023 sarà equipaggiata con la motorizzazione Mild Hybrid con motore benzina 1.0 a 3 cilindri da 51,5 kW/70 CV della famiglia Firefly e un motore elettrico BSG da 12 V, associato a una piccola batteria al litio. Nuova Ypsilon sarà disponibile anche in versione GPL Ecochic, una vettura perfetta per chi percorre molti chilometri e ha intenzione di risparmiare sul carburante. Secondo Lancia, con questa variante si risparmia all’incirca il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente, il che significa circa 700 euro l’anno su una percorrenza di 15.000 km.

Con il nuovo anno si rinnova anche la palette colori, che vede aggiungersi il Verde Rugiada alla già fornita collezione. All’interno abbiamo un nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, mentre i nuovi sedili sono rivestiti in SEAQUAL YARN, un materiale sostenibile che nasce dal riciclo della plastica proveniente dal Mediterraneo. Così Lancia vuole replicare nel 2023 il successo ottenuto da Ypsilon lo scorso anno con ben 40.991 immatricolazioni. Nella classifica delle 10 auto più vendute in Italia del 2022 la Ypsilon si è piazzata seconda.