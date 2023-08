Nuova Lancia Thema all'orizzonte? La lussuosa ammiraglia potrebbe essere così

La Lancia Thema è stata senza dubbio una delle auto più apprezzate in Italia a cavallo fra gli anni '80 e '90. Prodotta precisamente per dieci anni, dal 1984 al 1994, è stata l'ammiraglia nostrana più desiderata grazie al suo mix di qualità, lusso e sportività.

Una vettura così riuscita al punto che l'azienda torinese decise di proporre una Lancia Thema Ferrari, prima auto con alettone retrattile di serie, che sotto il cofano vantava appunto un propulsore derivante da Maranello.

Purtroppo da quasi 30 anni la berlina è uscita di produzione nonostante all'epoca tenesse testa a vetture blasonate come la Audi 100, ma anche la Classe E di Mercedes e la Serie 5 di BMW. E' vero, nel 2011 è tornata in versione moderna ma di fatto non aveva nulla della sua antenata in quanto era una Chrysler 300 con badge Lancia. In quell'occasione la casa torinese decise di proporre due motori, un 3.0 diesel da 190 e 239 cavalli, e un 3.6 da 286 cavalli, ma il modello non riuscì mai a farsi amare dai nostri concittadini, un po' come avvenne con la terza serie della Lancia Delta.

La berlina sportiva, per via del suo passato glorioso, non convinse mai il pubblico, ma per il futuro c'è speranza visto che il CEO di Lancia, Napolitano, ha fatto sapere che la nuova Delta “sarà geometrica, muscolosa, quella che tutti sognano”.

Tornando alla nostra Lancia Thema, TZU, designer italiano molto apprezzato della rete (qui sotto il link alla sua pagina Facebook), ha deciso di realizzare una sua personale versione dell'ammiraglia italiana, riproponendola in versione extra large, senza dubbio più lunga rispetto al modello anni '80 e '90.

Si tratta di una vettura che sembrerebbe sfidare a viso aperto vetture come l'Audi A8, la BMW Serie 7 e la Classe E, e che esteticamente si fa apprezzare per le sue forme decisamente eleganti, da ammiraglia pura. Belli i cerchi in lega multi razza di dimensioni generose, gli inserti cromati, i fari anteriori sottili in linea con il design moderno e gli specchietti a goccia. E voi cosa ne pensate, vi piacerebbe vedere in produzione una Lancia Thema con questa linea?