Nuova Lancia Thema GTS, se il mito dovesse tornare sarebbe perfetta così

La Lancia Thema è stata una delle più belle berline mai realizzate in Italia. Venne costruita a cavallo fra il 1980 e il 1990, e rappresenta in pieno lo spirito “lancista” di quegli anni, caratterizzato da vettura sportive, di qualità e di grande pregio.

Del resto erano gli anni in cui come ad vi era Vittorio Ghidella, l'ultimo che portò la Fiat sul tetto d'Europa, prima di iniziare un lento declino che purtroppo prosegue anche ora.

Proprio in quei magici anni venne sfornata la Lancia Thema, realizzata anche nella straordinaria versione Ferrari, la prima auto con l'alettone retrattile di serie. Da quasi tre decadi la berlina è sparita dai listini ma chissà che in un futuro non troppo lontano non possa tornare, alla luce dell'importante rivoluzione che sta affrontando Lancia e che scatterà ufficialmente dall'anno venturo, con l'arrivo sul mercato della prima Lancia Ypsilon presente sia in versione termica quanto elettrica ed HF.

Nel frattempo il designer e architetto Tommaso D'Amico, ha dato vita alla sua personale interpretazione della Lancia Thema, precisamente il modello GTS, definendola una “ammiraglia Lancia dal cuore sportivo, mantenendo nel contempo il tradizionale stile”.

Si tratta di un render che ovviamente omaggia le forme del passato ma che nel contempo le attualizza, mantenendo intatto quello spirito, quell'eleganza e quella sportività che da sempre contraddistinguono la casa automobilistica torinese.

Non mancano quindi tutte le ultime tecnologie, a cominciare dagli interni, come un sistema di infotainment di nuova generazione, mentre sotto il cofano spazio alla tradizione con un propulsore termico benzina AT8 da ben 300 cavalli, abbinato ad una trazione posteriore e ad un cambio automatico.

Esteticamente la vettura appare perfetta per sfidare a viso aperto le berline tedesche a firma BMW, Mercedes e Audi, con cerchi in lega da 20 pollici, forme classiche e sportive, e una linea, soprattutto quella delle luci posteriori, che appare davvero ben riuscita. Vi piacerebbe una Lancia Thema così?