La nuova Lancia Stratos di MAT debutterà a Settembre

Manifattura Automobili Torino (MAT), una compagnia automobilistica fondata appena sei anni fa, presenterà al mondo la sua nuova Lancia Stratos in edizione limitata, in occasione del Salon Privé 2020 che si terrà a settembre nel Regno Unito.

L'auto presente al Salon Privé sarà dunque una reinterpretazione della leggendaria auto da rally che infiammava gli animi negli anni '70, e andrà inoltre a basarsi su telaio e carrozzeria della Ferrari F430, pesantemente modificata per migliorare peso ed agilità. Sotto al cofano della Stratos batte un V8 aspirato da 4,3 litri erogante 547 cavalli di potenza. Grazie ai ritocchi e alla grinta del motore la vettura può scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiungere la velocità massima di 273 km/h.

"Siamo felici e orgogliosi di mostrare la nostra Nuova Stratos per la prima volta nel Regno Unito in un posto tanto iconico. Il Salon Privé calza al pennello con le nostre auto e col tipo di esperienza che abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri clienti: non vediamo l'ora di presentare la Nuova Stratos a settembre al Blenheim Palace." Queste sono state le parole di Riccardo Garella, marketing manager presso MAT.

Il primo prototipo del bolide che vedremo a breve fece il suo debutto nel lontano 2010, ma nessuno dei sui futuri ed eventuali clienti poté toccarla con mano fino al 2018, quando la compagnia tedesca New Stratos GbR consentì a MAT i diritti di produzione del veicolo mettendo da parte la proprietà intellettuale acquisita.

A proposito di Lancia, pare che la nuova Delta possa ritornare nel 2021 sotto forma di crossover: è davvero possibile? Infine ecco a voi una Lancia Delta Integrale trasformata in auto elettrica: adesso si chiama e-integrale.