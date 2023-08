Nuova Lancia Delta, dove verrà prodotta? Tre le ipotesi, anche l'Italia

La nuova Lancia Delta sarà 'Geometrica, muscolosa e quella che tutti sognano', dichiarazioni di poche settimane fa del CEO dell'azienda torinese, Luca Napolitano, e parole che ovviamente non hanno fatto che accrescere l'hype nei confronti della mitica berlina sportiva.

Se tutto andrà come previsto la nuova Lancia Delta dovrebbe comparire sul mercato nel 2028, quindi fra cinque anni, e giungerà dopo la Lancia Gamma (2026) e soprattutto dopo la nuova Lancia Ypsilon, il cui primo modello è uscito di produzione pochi giorni fa.

La nuova Delta sarà solamente elettrica, visto che fra 5 anni ci avvicineremo inesorabilmente al ban dell'Ue di benzina e diesel previsto per il 2035, e come fatto capire chiaramente dal numero uno di Lancia sarà una versione che renderà onore alla mitica Delta degli anni '80 e '90 che ha dominato il mondiale rally facendo innamorare milioni di italiani e non solo.

Sarà realizzata sulla piattaforma STLA Medium e avrà una lunghezza di circa 4,4 metri, ed inoltre, non è da escludere un suo ritorno proprio nel campionato mondiale rally nel caso in cui nei prossimi anni dovessero cambiare le regole sul WRC, permettendo così la partecipazione anche alle auto elettriche.

Ma veniamo alla domanda iniziale, che è poi quello che più ci interessa in questo articolo: dove sarà prodotta la nuova Lancia Delta? Tenendo conto della presenza della piattaforma di cui sopra, al momento sono solo tre in Europa le fabbriche di Stellantis che la ospiteranno a cominciare dal glorioso stabilimento di Melfi in Italia. Attenzione anche ad Eisenach in Germania, e infine a Sochaux in Francia.

Non è quindi da escludere che la futura Delta sia realizzata in uno di questi stabilimenti, a differenza invece di quanto sta accadendo con la futura Lancia Ypsilon, in produzione in Spagna, precisamente a Saragoza.

In ogni caso, tenendo conto che da qui al 2028 mancano ancora diversi anni, è probabile che la piattaforma di cui sopra venga installata anche in altre siti industriali che potrebbero così aggiungersi al ventaglio di opzioni per produrre la futura "deltona".