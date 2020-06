Nuova Lancia Delta SUV 2021: il mito ritorna sotto forma di crossover?

Il nome Kleber Silva vi dice qualcosa? Se bazzicate il mondo dei render 3D in campo automotive probabilmente si, è infatti uno dei digital designer più talentosi del panorama attuale - come dimostra una volta di più con la nuova Lancia Delta SUV 2021.

Ogni artista 3D che si rispetti opera fondamentalmente per due vie maestre: la prima è dare piena voce alla fantasia e immaginare veicoli che probabilmente non vedremo mai, la seconda è captare i migliori rumor del web e donargli una forma concreta, così com'è successo con la Lancia Delta SUV 2021. Il 5 giugno scorso vi abbiamo raccontato di come FCA voglia rilanciare i marchi di Alfa Romeo, Fiat e Lancia presentando tre SUV differenti fra il 2021 e il 2022.

Guardando proprio al marchio Lancia l'ipotesi più accreditata è quella di un SUV Musa, anche se non c'è nulla di ufficiale. Proprio per questo motivo Kleber Silva è andato ancora oltre, immaginando un ritorno in grande stile della Lancia Delta in versione SUV/Crossover. A vedere i render, l'idea non è neanche tanto male, anche se pensando alla Delta le immagini che si creano nella mente sono tutt'altre, pensiamo ai gloriosi anni della Delta HF Integrale (che qualcuno vuole trasformare persino in elettrica 100%), che sarebbero in ogni caso lontani anche con questo ipotetico ritorno "muscoloso". Che dite, meglio puntare sulla Musa o ravvivare la fiamma della Delta anche se in un modo "poco ortodosso"?