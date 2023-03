Nuova Lancia Delta, Napolitano: 'Sarà geometrica e muscolosa, quella che tutti sognano'

Si torna a parlare della tanto attesa Lancia Delta, la nuova versione di una vettura per certi versi “sacra”, che uscirà fra esattamente cinque anni, nel 2028, così come spiegato più volte dal CEO di Lancia, Luca Napolitano.

Tornando allo scoperto nelle scorse ore, il numero uno di Lancia si è soffermato sui piani futuri dell'azienda, parlando non soltanto del nuovo Deltone, ma elencando la road map di quello che accadrà nell'immediato futuro del glorioso marchio italiano di automobili.

“Nel 2024 lanceremo la nuova LANCIA Ypsilon - le parole del CEO a italia-informa - appartenente al segmento B, mentre nel 2026 presenteremo la nuova ammiraglia, che ci permetterà di entrare nel segmento più grande in Europa, il C-SUV. L’ammiraglia che lanceremo guarderà al futuro in termini di segmenti, carrozzeria e motorizzazioni: vogliamo che la nostra ammiraglia sia una vettura completa, versatile, con lo spazio giusto per la famiglia”.

E poi toccherà alla Delta: “Il 2028 sarà invece l’anno della nuova Delta, la Delta che tutti sognano, dalle linee geometriche, scolpita e muscolosa”. Una Delta scolpita e muscolosa lascia quindi ben sperare, soprattutto dopo il tentativo non troppo riuscito della seconda generazione firmata 2008-2014.

Si tratta di una vettura rimasta nell'immaginario collettivo, e la Delta, così come l'Impreza, è una delle 10 auto iconiche da rally. Sulla Delta 2028 ci sarà tra l'altro anche il nuovo logo Lancia presentato lo scorso novembre e che ha rappresentato di fatto l'inizio della nuova era dell'azienda.

“Questi tre nuovi modelli – ha aggiunto Napolitano - copriranno il 50% del mercato e avranno il compito di contribuire a migliorare la performance del cluster premium di Stellantis, come previsto da ‘Dare Forward 2030’, il piano strategico del Gruppo”.

Chiusura dedicata all'elettrificazione, di cui Napolitano spiega “E' uno dei pilastri del piano strategico a dieci anni di Lancia. Nel 2024 uscirà la nuova Lancia Ypsilon, con motorizzazione 100% elettrificata. Dal 2026 commercializzeremo solo modelli 100% elettrici e dal 2028 venderemo vetture unicamente 100% elettriche”.