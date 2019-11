Nuova Lamborghini V12 Vision Gran Turismo: le nostre foto da Monaco

Quello appena trascorso è stato un lungo di weekend di passione a Monaco, almeno per i videogiocatori incalliti di giochi di guida. Si sono infatti tenute le finali mondiali del campionato FIA Gran Turismo, occasione perfetta anche per il lancio di nuove hypercar in grado di lasciare senza fiato.

Al di là della nuova Mazda RX-Vision GT3 Concept, che arriverà in Gran Turismo Sport il prossimo anno, i riflettori sono stati quasi tutti per la nuova Lamborghini V12 Vision Gran Turismo, una Lambo davvero particolare e insolita nell’aspetto, capace di esprimere una potenza a dir poco brutale. Come? Grazie a un motore V12 da 6,5 litri aspirato, accompagnato da un sistema ibrido a 48 volt.

Sulla carta si parla di 819 CV e uno scatto fulminante da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, con una velocità limitata elettronicamente a 350 km/h. Se già ieri sera vi abbiamo mostrato le immagini ufficiali e gli sketch, oggi vogliamo farvi vedere le foto che abbiamo scattato live durante l’evento dedicato a Gran Turismo Sport, con la nuova Lamborghini V12 Vision Gran Turismo in tutto il suo avveniristico splendore - una vettura pronta persino a conquistare i favori di Batman, con questo suo design fuori di testa.