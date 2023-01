Nuova Lamborghini V12: guardate che spettacolo la terza luce dello stop

La nuova e attesa Lamborghini con motore V12, quella che sarà l'erede dell'Aventador, sta proseguendo la sua fase di test in strada, in attesa della messa in commercio. Nelle ultime ore è apparso a riguardo un nuovo video che mostra un interessante dettaglio riguardante la luce Led dei freni.

Fra i fan della casa di Sant'Agata Bolognese è cresciuto a livello esagerato l'hype dopo che la stessa Lamborgini ha spiegato che la nuova Aventador arriverà entro aprile 2023. Mancano quindi solamente tre mesi circa per vedere rombare il bolide sulle nostre strade, e proprio per questo negli ultimi tempi i test su strada si stanno moltiplicando, in vista appunto della presentazione ufficiale. Di fatti la nuova Lamborghini con motore V12 è ormai pronta, e mancano solo i dettagli prima della messa a punto finale.

Da Bologna però, non vogliono ancora svelare le nuove vesti della loro prossima supercar, ed è per questo che il “muletto” utilizzato per i test continua ad avere la classica pellicola camouflage per oscurare le linee. Qualche particolare comunque è emerso, e come detto in apertura riguarda la terza luce di stop. Per la prossima V12 l'azienda ha ben pensato di darle una forma decisamente inedita, integrandola nel tetto posteriore. Di fatto si tratta di una striscia LED che segue il lunotto posteriore della Lamborghini, dando un effetto decisamente futuristico alla supercar.

Un retro che appare davvero aggressivo quella della nuova Lambo, con ben quattro terminali di scarico posizionati insolitamente in alto rispetto alla tradizione, e inseriti in due vistosi esagonali che vanno ad incastonarsi fra le luci di posizione posteriori. Molto interessante anche il paraurti che viene “tagliato” all'altezza dei pneumatici, mostrando le gomme assolutamente di grandi dimensioni.

Insomma un sacco di particolari inediti che non fanno altro che accrescere l'interesse verso quella che si preannuncia una nuova supercar “monstre”, e che stando a quanto fatto sapere dall'azienda di Sant'Agata Bolognese avrà “più potenza, un regime di rotazione più elevato e più sound”. Ovviamente la rivale diretta sarà quella Ferrari 296 GTB vista uscire dal quartier generale di Lamborghini pochi giorni fa, e ciò fra presagire che la nuova Lambo dovrebbe sfiorare i 1.000 cavalli.