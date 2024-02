Nuova Lamborghini Urus PHEV: le foto spia evidenziano delle luci inedite

La Lamborghini Urus è diventata indubbiamente il cavallo di battaglia della casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese. Con oltre 10.000 unità vendute dall'intero brand lo scorso anno, l'Urus ha rappresentato la maggior parte con un rapporto di 6 su 10 veicoli venduti. Nella seconda metà del 2024 prepariamoci per la versione ibrida Plug-In.

A differenza della Bentley Bentayga e della Porsche Cayenne, il cui totale combinato di vendite ha raggiunto le 6.087 unità nel 2023, Lamborghini ha superato i numeri con l'Urus. Rispetto a Ferrari, le cui vendite del Purosangue ammontano al 20% delle proprie vendite totali, Lamborghini sembra quindi avere una maggiore flessibilità con l'Urus. Le prime immagini spia della Urus PHEV mostrano un veicolo camuffato con un nuovo design, inclusa una diversa disposizione delle luci rispetto ai modelli Urus Performante e Urus S.

Non solo Lamborghini si sta dirigendo verso l'ibridazione con l'Urus, ma sta anche sviluppando una supercar ibrida plug-in, conosciuta come LB63x, ispirata forse alla Ferrari SF-90 Stradale e che sarà presentata insieme all'Urus PHEV. Questa supercar ibrida segnerà un passo avanti per il marchio, presentando un motore V8 twin-turbo anziché il motore l'Audi 5.2 TFSI utilizzato in passato.

L'Urus PHEV però non sarà l'unica novità nel segmento dei grandi SUV ibridi plug-in. La Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, con la sua potenza combinata di 729 cavalli e una porta di ricarica sul lato posteriore sinistro, si presenta come una rivale diretta. Tuttavia, mentre la Cayenne potrebbe soffrire di un peso eccessivo, si prevede che l'Urus PHEV offra un equilibrio superiore tra prestazioni e agilità, mantenendo la caratteristica sportività del marchio Lamborghini.