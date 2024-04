Nuova Lamborghini Urus PHEV, abbiamo la data di presentazione: ecco quando sarà svelata

Un motore V8 biturbo da 4,0 litri e una configurazione ibrida in grado di erogare circa 800 CV di potenza: questo ci aspettiamo dalla prossima Lamborghini Urus PHEV. La sua batteria integrata dovrebbe consentire al SUV di percorrere fino a 50 chilometri in modalità completamente elettrica.

Non abbiamo ancora dettagli sulla configurazione dei motori elettrici (quanti saranno, quanta potenza avranno e come saranno distribuiti), tuttavia ci aspettiamo di trovare una trasmissione rinnovata, un differenziale aggiornato e un nuovo sistema di torque vectoring che, uniti ai powertrain, garantiranno un'accelerazione e una velocità massima superiori rispetto al modello a combustione interna. Una possibile unità della Urus PHEV è probabilmente stata avvistata presso il circuito tedesco di Nurburgring anche se in una condizione del tutto singolare: è stata fermata dalla polizia locale per la mancanza della targa anteriore.

Dal punto di vista estetico, la Urus Hybrid presenterà un design più aggressivo, caratterizzato da un cofano, paraurti, griglia e portellone posteriore ridisegnati. All'interno, il SUV sarà dotato di un sistema di infotainment touchscreen da 12,5 pollici e di un moderno quadro strumenti digitale. Inoltre, beneficerà di prese d'aria rivisitate, nuove opzioni di colore e finiture degli interni, insieme a tecnologie di sicurezza migliorate.

Per tutti i dettagli, non ci resta che attendere la fatidica data di presentazione fissata per il il 29 aprile 2024 che segnerà il debutto mondiale della Lamborghini Urus Hybrid e, di fatto, anticiperà l'avvento di una nuova era per il marchio di Sant'Agata Bolognese.

Questa nuova era sarà inevitabilmente caratterizzata da un progressivo processo di elettrificazione che porterà allo sviluppo della prima supecar di Lamborghini completamente elettrica. Il primo modello di questa nuova serie è previsto per il 2028 e avrà almeno (secondo quanto dichiarato da Lamborghini stessa) almeno un megawatt di potenza complessiva.

