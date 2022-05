Nuova Lamborghini Urus appare vicino alla fabbrica: le foto spia svelano dettagli

In attesa della Lamborghini Urus elettrica in fase di sviluppo, il cui lancio dovrebbe avvenire tra diversi anni, le spie del settore automotive continuano a cercare indizi sui nuovi veicoli più vicini al debutto sul mercato. In particolare, questa volta abbiamo accesso alle fotografie della Lamborghini Urus aggiornata.

Grazie ai colleghi di Motor 1 possiamo ammirare i primi scatti di una Lamborghini dall'aspetto familiare, presumibilmente il SUV Urus Evo. Il protocollo di restyling sarà quello tipico della casa di Sant’Agata Bolognese: fascia anteriore rivista con nuovi elementi orizzontali nella griglia, fari rivisti e cofano ridisegnato. Anche la parte posteriore riceverà qualche modifica nella forma di un paraurti ridisegnato con prese d'aria del parafango posteriore rimodellate.

Gli interni al momento non sono visibili, eppure ci sono già segnali convincenti riguardanti il motore sotto il cofano: si parla ancora dell’attuale V8 biturbo da 4,0 litri, ma con qualche modifica per superare i 641 cavalli e 848 Nm di coppia prodotti ora. In altre parole, possiamo aspettarci una maggiore velocità.

Lamborghini non ha annunciato quando rivelerà il nuovo Urus; quindi, al momento, consigliamo di prendere le indiscrezioni riportate con le pinze.

Nel mentre, gli appassionati del produttore italiano potranno emozionarsi grazie alla mitica drag race tra tutte le Lamborghini Aventador uscite a oggi.