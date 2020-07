La nuova Lamborghini SCV12 si mostra in coloratissime immagini

Alcuni giorni fa Lamborghini ha mostrato ufficialmente al mondo la sua tremenda SCV12, la quale porterà esclusivamente sul tracciato delle prestazioni assurde, grazie soprattutto allo sviluppo spasmodico della divisione interna Squadra Corse, che da sempre si occupa di bolidi da pista.

La macchina metterà sull'asfalto ben 830 cavalli di potenza scaturiti da un poderoso propulsore V12 aspirato, e scaricati sulle ruote posteriori tramite un cambio sequenziale a sei rapporti. Il telaio è stato completamente ridisegnato e ricostruito in fibra di carbonio, mentre i cerchi in lega di magnesio avvolti da pneumatici Pirelli garantiranno un grip eccezionale.

Anche sul comparto aerodinamico è stato fatto un lavoro encomiabile, e il risultato è che la SCV12 avrà un carico aerodinamico verticale superiore a quello offerto delle attuali vettura da competizione GT3. D'altronde, basta osservare prese d'aria ed alettone posteriore per rendersi conto di tutto questo.

A ogni modo la casa automobilistica italiana ha mostrato la sua ultima creazione soltanto in una verniciatura con poco riguardo per l'estetica, e quindi l'utente Instagram futurecarsnow ha deciso di mettere in piedi degli interessanti rendering per farla splendere di colori sgargianti.

Come potete vedere voi stessi dalle tre immagini in fondo alla pagina, le tonalità scelte catturano irrimediabilmente l'occhio. Notiamo infatti un verde acido che si abbina benissimo agli elementi neri della carrozzeria e che Lamborghini non ha mai utilizzato. A seguire troviamo un giallo acceso un po' più comune per il brand di Sant'Agata Bolognese, e infine un arancione vivo per il quale tante supercar Lamborghini sono famose.

Prima di lasciarvi andar via vogliamo condividere con voi due perle sul marchio automobilistico del Toro. La prima concerne il lancio di un esclusivo yacht di lusso (sì, avete letto bene) sviluppato in collaborazione con The Italian Sea Group, mentre la seconda è rappresentata da una rarissima Lamborghini Diablo GT del 2000 appena messa in vendita nel Regno Unito.