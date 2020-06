La nuova Lamborghini SCV12 è assolutamente brutale

Alcuni giorni fa Lamborghini ha presentato un bolide estremo sviluppato esclusivamente per la pista. Si chiama SCV12, e porta sul tracciato delle doti pazzesche.

Una testimonianza di tutto questo ci è arrivata da un video appena caricato su YouTube, il quale ci permette di dare uno sguardo alla vettura dall'interno dell'abitacolo mentre viaggia ad altissima velocità sul tracciato di Imola.

L'esemplare che vedete è un prototipo in fase di test, ed è guidato da Emanuele Pirro, ottimo pilota che è stato in grado di mettere sul serio sotto torchio la macchina, nonostante parliamo di un modello che verrà prodotto in pochissimi ed estremamente costosi esemplari. Il suggestivo video è stato catturato da una camera montata sul casco di Pirro.

Scendendo nel dettaglio, vi diciamo che la SCV12 è la prima vettura sviluppata interamente dalla divisione Squadra Corse di Lamborghini espressamente per il tracciato. In molti supponevano che si basasse interamente sull'architettura della famosa Aventador, ma a quanto pare Squadra Corse ha progettato un telaio nuovo di zecca composto da fibra di carbonio specificatamente per il bolide.

Chiaramente ogni componente montato sull'automobile è soltanto in funzione delle performance, pertanto le comodità sono scarse e l'abitacolo è piuttosto spartano. A ogni modo a muovere la SCV12 ci pensa il solido maestoso V12 aspirato da 6,5 litri, che questa volta però gode di un incremento nell'apporto di aria fresca grazie ad una presa d'aria montata sul tetto. In questa versione esprime ben 830 cavalli di potenza: un ammontare quasi da hypercar.

L'aerodinamica poi non è affatto stata tralasciata in fase di progettazione, anzi. La nuova Lambo produrrà un carico aerodinamico verticale maggiore rispetto a qualunque vettura da GT3. A rendere possibile questo è l'implementazione di uno splitter frontale apposito dotato di alette alle estremità, di un gigantesco diffusore al retrotreno e di un enorme alettone posteriore.

Adesso non vediamo l'ora di scoprire i tempi della SCV12 in pista, ma nel frattempo concludiamo rimandandovi a questa spettacolare Lamborghini Huracan Performante, dotata di una verniciatura in colorazioni mai viste prima.