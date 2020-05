Nuova Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder da 610 CV: le novità

Oggi 7 maggio è giornata di grandi annunci automotive. Alfa Romeo ha presentato le Nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2020, in casa Lamborghini invece è arrivata la nuova Huracán EVO RWD Spyder, che possiamo ammirare anche in realtà aumentata.

Per avere l'auto nel vostro salotto oppure nel giardino di casa basta collegarsi al sito Lamborghini.com e avviare la modalità Realtà Aumentata su un iPhone o un iPad come vi spieghiamo in questa news dedicata. Qui invece vogliamo concentrarci sulle caratteristiche dell'auto, che si presenta con una divertente trazione posteriore (RWD) e un motore V10 da 5.204 cm3 da 610 CV (449 kW) a 8.000 giri/min ad aspirazione naturale dal suono inconfondibile, in grado di raggiungere i 324 km/h di velocità massima.



Lo scatto da 0 a 100 km/h è invece possibile in 3,5 secondi, i 200 km/h invece si toccano in 9,6 secondi partendo da fermi. La coppia massima è di 560 Nm a 6.500 giri/min, mentre il rapporto peso/potenza è pari a 2,47 kg/CV. Sia i cerchi anteriori che posteriori sono da 19", mentre i pneumatici anteriori sono 245/35 Z R19, i posteriori 305/35Z R19. Come ricordato sopra parliamo della variante RWD, un sistema a trazione posteriore a controllo elettronico e cambio a doppia frizione LDF a 7 marce. Per tutte le altre specifiche tecniche vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata alla Huracán EVO RWD Spyder dove trovate decine di parametri differenti.