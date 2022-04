Nuova Lamborghini Countach scoperta su strada: sentite il rombo del V12!

A esattamente due mesi dalla comparsa di un bizzarro prototipo della Lamborghini Aventador, lo YouTuber Varryx ha colpito ancora posandosi appena al di fuori dello stabilimento di Sant'Agata Bolognese e avvistando la nuova Lamborghini Countach del 2022, mostrandoci così dettagli chiave sul suo design.

Grazie a un breve video pubblicato sulla piattaforma di streaming abbiamo la possibilità di vedere la nuova Countach in azione su strada. All’uscita dal cancello dello stabilimento Lamborghini, dopo averci mostrato il fianco sinistro e parte del cofano, il conducente e l’attento Varryx ci deliziano anche con una chiara visione del posteriore e con il rombo del V12 da 6,5 ​​litri in dotazione. I lettori noteranno quindi che il suono è particolarmente simile a quello di una Aventador SVJ, con la differenza chiave che la Countach ha quattro tubi di scarico che lo rendono un po’ più unico. Questa Countach non sembra avere intenzione di “urlarci” la sua potenza, bensì di darci un rombo più imponente che si avvicini al feeling dell’iconico modello retrò.

Ciò che è già chiaro riguardo questa nuova edizione della Lamborghini Countach è la produzione di soltanto 112 unità, per giunta tutte già vendute. Questo prototipo subirà senza ombra di dubbio altre modifiche, quindi resteremo vigili e vi aggiorneremo nel caso in cui ci vengano mostrati nuovi dettagli.

Il 12 aprile 2022, invece, Lamborghini svelerà una nuova Huracan.