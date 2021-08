Nuova Lamborghini Countach: osserviamo da vicino la fantastica hypercar

Alcuni giorni fa Lamborghini ha stupito tutti parlando di una riproposizione in chiave moderna della storica e iconica Countach. Fino a ieri però nessuno aveva idea del design che la vettura avrebbe avuta, ma adesso possiamo finalmente saggiarlo coi nostri occhi.

Dopo il trailer ufficiale della casa di Sant'Agata Bolognese, i ragazzi di Motor1.com hanno potuto avvicinarsi ad un fantastico esemplare per riprenderlo da ogni angolazione, anche se non è stato possibile accedere all'abitacolo.

La Countach LPI 800-4 verrà riprodotta in appena 112 esemplari, ma per il momento il prezzo unitario non è ancora stato condiviso. Qualcuno ha suggerito una cifra non lontana dai 3 milioni di euro, e in effetti il brand non si è affatto risparmiato su qualità e performance.



Dal punto di vista propulsivo troviamo il solito e poderoso V12 aspirato da 6,5 litri che, come accade per la Sian, viene aiutato da un supercondensatore da 34 cavalli. L'output complessivo ammonta a 814 cavalli di potenza e circa 720 Nm di coppia, e consente alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e di toccare i 355 km/h di velocità massima. Il tutto viene inviato alle ruote attraverso un cambio automatico a sette rapporti, per cui i nostalgici della vecchia Countach col cambio manuale dovranno accontentarsi.



Nel caso in cui aveste già dato un'occhiata al video in alto vogliamo rimandarvi ad una interessante affermazione che il marchio italiano ha fatto non molti giorni fa: l'erede della Lamborghini Aventador sarà una macchina completamente diversa, e monterà un V12 nuovo di zecca.