Una nuova Lamborghini in arrivo dalla divisione Squadra Corse del brand

Squadra Corse è il ramo dedicato al motorsport di Lamborghini, specializzato nella progettazione di auto speciali, o uniche, e nell’organizzazione del monomarca più veloce di sempre, il Lamborghini Super Trofeo. Ogni modello che esce dal dipartimento fa parlare di sé, e le vetture one-off sono pezzi unici che creano aspettative altissime.

Il trailer che vedete in questo articolo ci mostra alcuni dettagli dell’ultimo progetto su cui stanno lavorando i tecnici del reparto corse di Sant’Agata Bolognese. Le forme e il suono della vettura sono inconfondibili, per cui il progetto sembrerebbe basato sulla Huracán EVO, con un design della carrozzeria che suggerisce però un utilizzo prettamente dedicato alla pista. Sul frontale scrutiamo dei fanali a LED inediti, mentre al posteriore il gruppo ottico è ridotto all’osso e sfrutta dei piccoli punti luce.

La carrozzeria fa parlare di sé e non lascia dubbi sul probabile utilizzo dedicato esclusivamente alla pista. Ci sono appendici aerodinamiche molto pronunciate ma soprattutto vediamo una presa d’aria per il motore montata sul tetto, da cui spunta una pinna che avrà il compito di “plasmare” il flusso d’aria diretto verso l’imponente ala posteriore.

Ancora non sappiamo se si tratti di una vettura one-off, come l’Essenza SCV12 che Lamborghini ha portato al Salone di Shangai, oppure se si tratti di una nuova vettura da competizione. In quest’ultimo caso, potrebbe essere una Huracán definitiva dedicata ai clienti più esigenti della casa del toro, o perché no, un’ulteriore evoluzione dell’auto utilizzata nel campionato Lamborghini Super Trofeo.

In attesa di ulteriori notizie riguardanti la vettura, non possiamo che rimanere estasiati dalle creazioni di Squadra Corse, capace di rivoluzionare modelli esistenti dandogli nuova linfa vitale, proprio come ha fatto DC Supercars replicando una Countach LP5000 QV, anche se in questo caso il risultato è stato ben inferiore alle aspettative.