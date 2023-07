Nuova KTM Macina Revelator SX Prime: 13,3 kg di peso con motore Bosch Performance

KTM è il marchio austriaco famoso soprattutto per le sue ottime moto stradali e per la MotoGP, dove spesso dà filo da torcere a Ducati, non bisogna però dimenticare le bici elettriche. Oggi vi mostriamo la nuova Macina Revelator SX Prime.

Un nome sicuramente altisonante che potrebbe essere facilmente confuso con uno dei personaggi dell’ultimo film dei Transformers, nella realtà invece denota una e-bike di alto livello dotata di motore Bosch Performance Line SX. La velocità massima si ferma a 25 km/h a causa delle regolamentazioni europee, mentre nel tubo principale del telaio in carbonio si nasconde una batteria Bosch CompactTube da 400 Wh. La bici è anche perfettamente compatibile con il Bosch PowerMore 250 Range Extender, utile a estendere l’autonomia.

Grazie alla Bosch Mini Remote Dropbar è molto facile regolare il grado di assistenza del motore, è inoltre possibile connettere l’app per smartphone Bosch eBike Flow, che permette di personalizzare il tuning della bicicletta. La bici è poi corredata di un hub Classified e di un deragliatore posteriore Shimano 105 Di2 R7150-12; Shimano fornisce anche i dischi idraulici dei freni (105 R7170). Senza pedali, la nuova KTM Macina Revelator SX Prime pesa soltanto 13,3 kg e costa 7.899 euro, un prezzo anche più basso rispetto alle nostre aspettative. Il suo arrivo sul mercato è atteso per il 2024.



Appena sopra abbiamo nominato la MotoGP, dove qualcuno vorrebbe portare il DRS: KTM è possibilista rispetto al DRS in MotoGP.