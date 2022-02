Nuova Škoda Fabia Monte Carlo disponibile in prevendita: stile sportivo a 20.100 Euro

La gamma di Škoda Fabia d’ultima generazione si completa con la variante Monte Carlo, pensata per i clienti che apprezzano uno stile dinamico e sportivo, senza rinunce sul piano della praticità e del comfort di marcia. Ecco tutti i dettagli da sapere per la vendita in Italia della nuova vettura del produttore ceco.

A partire da oggi è possibile per i clienti italiani ordinare la nuova Škoda Fabia Monte Carlo, caratterizzata dal look sportivo con design inedito per fascioni paraurti, con inserti in nero lucido, e per le minigonne laterali che contribuiscono ad abbassare la silhouette della vettura.

Al posto delle consuete cromature, la calandra e tutte le modanature esterne sono in nero lucido. La nuova versione è proposta con cerchi da 17” di serie, con design aero ottimizzato per ridurre consumi ed emissioni. Per chi desidera un comportamento dinamico ancora più sportivo è disponibile un assetto specifico, che riduce l’altezza da terra di 15 mm e può contare su molle più rigide. Tra gli optional riservati a questa nuova variante figurano anche cerchi in lega da 18”.

Anche gli interni sono inconfondibili, caratterizzati da tinte scure per i rivestimenti e tocchi di rosso, per gli elementi decorativi della plancia, della consolle del cambio e delle portiere. Anche i sedili sportivi con poggiatesta integrati sono decorati con tessuto “carbon-look”. Il dinamismo si mostra poi nella pedaliera sportiva in metallo, nel volante a tre razze rivestito in pelle e nella strumentazione digitale Virtual Cockpit di serie.

Non mancheranno poi tecnologie di sicurezza attiva come Front Assistant con riconoscimento pedoni, Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia e sistema di rilevamento della stanchezza del conducente, oltre al sistema di chiamata di emergenza automatico. La dotazione potrà essere poi completata con il pacchetto Travel Assistant che aggiunge Adaptive Cruise Control e Adaptive Lane Assistant. In Italia, la Škoda Fabia Monte Carlo presenta anche radio Bolero con schermo da 8” con connettività DAB+, protocolli Apple CarPlay e Android Auto per gli smartphone, e doppia porta USB-C.

Škoda Fabia Monte Carlo è proposta nelle versioni EVO 1.0 MPI 80 CV, 1.0 TSI 95 CV e 1.0 TSI 110 CV anche con cambio DSG a 7 rapporti, a partire da 20.100 Euro e con consegne previste nel corso della primavera 2022.