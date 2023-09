Nuova Kia Sportage Special Edition: la versione speciale in Italia a fine settembre 2023

La Kia Sportage è sicuramente un modello chiave del marchio sudcoreano, capace di vendere 7 milioni di unità in tutto il mondo e diventare l’auto più venduta del brand nel 2015. Una storia lunga 30 anni che ora Kia festeggia con una Sportage Special Edition basata sulla nuova generazione.

La nuova Sportage Special Edition arriverà sul mercato europeo già entro la fine di settembre, con degli ovvi elementi specifici. La vettura avrà infatti profili laterali in nero lucido posti sui finestrini e sullo spoiler, insieme a un’esclusiva finitura cromata scura nella parte anteriore, posteriore e lungo le fiancate. L’allestimento prevede anche vetri scuri, cerchi in lega sportivi da 19” in nero lucido e particolari protezioni sottoscocca sempre in finitura cromata scura. Solo sulla Special Edition sarà inoltre disponibile la tinta carrozzeria Wolf Grey, al di là dei classici Deluxe White, Casa White, Pearl Black, Penta Metal ed Experience Green, con possibilità di opzionare il tetto Pearl Black.

All’interno troviamo sedili in scamosciato e similpelle, con le sedute anteriori a regolazione elettrica; sedili e volante sono anche riscaldati. Due gli schermi presenti a bordo, entrambi da 12,3”, e funzioni Smart Key. Ricordiamo che l’ultima generazione di Sportage, la quinta, è stata lanciata nel 2021 con una carrozzeria multistruttura (multi-structure body) che ne aumenta la sicurezza; dal 2022 poi è disponibile in Italia la nuova gamma ibrida di Kia Sportage. Purtroppo non siamo ancora in grado di dirvi a quale prezzo verrà venduta in Italia la nuova Sportage Special Edition ma il configuratore verrà aggiornato entro la fine del mese in corso.