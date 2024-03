Nuova Kia Sportage 2025 con frontale rivoluzionato, l'idea di Kolesa

Anche se il 2025 potrebbe sembrare lontano, è in realtà appena dietro l’angolo e le case produttrici di auto stanno lavorando alacremente per aggiornare alcuni modelli chiave - come l’attesissima Kia Sportage 2025. Vediamo come potrebbe essere il SUV coreano.

Ovviamente stiamo parlando di supposizioni e render creati da designer professionisti, da parte di Kia non abbiamo ancora nulla di ufficiale. Si leggono in rete i possibili cambiamenti, si guarda agli altri veicoli in gamma per cogliere elementi stilistici e si arriva così a creare dei render credibili.

Già lo scorso mese di gennaio abbiamo visto un possibile design per la nuova Kia Sportage 2025, oggi invece ci troviamo di fronte a un render diverso firmato Kolesa. Questa volta i cambiamenti sono rivolti soprattutto alla parte frontale dell’auto, con il “muso” letteralmente stravolto e un design di fari e griglia che lascia un tantino interdetti.

Il render è stato realizzato mettendo insieme alcuni elementi stilistici della Sportage attuale ad altri provenienti dalle elettriche del marchio, nello specifico EV6, EV5 ed EV9 che abbiamo guidato in anteprima. Francamente non pensiamo che Kia possa rilasciare un frontale simile, troppo elaborato per i tempi che stiamo vivendo - sempre più votati al minimalismo, basti pensare - sempre per restare all’interno del gruppo Hyundai - a com’è stato semplificato il frontale della nuova KONA, pulito e accattivante allo stesso tempo.

È pur vero, però, che Hyundai e Kia applicano soluzioni differenti a ogni loro veicolo per concedere al pubblico (e ai propri designer) una grande libertà di scelta - oltre a donare alle auto tratti distintivi unici. Non ci resta, dunque, che aspettare per scoprire il vero design della Kia Sportage 2025.

