La nuova Kia Sportage 2022 si mostra nei primi scatti ufficiali

Kia è pronta a salutare la quinta generazione di Sportage, che si presenta nei primissimi scatti teaser con un design contemporaneo e un carattere deciso, “che prende ispirazione dalle forme della natura”.

Per la prima volta in 28 anni di storia, Sportage avrà una versione dedicata esclusivamente al mercato europeo. Il marchio ha lavorato per settare nuovi standard nel segmento di riferimento, non solo sul fronte del design ma anche a livello tecnologico e di sistemi di connettività. Il design riprende il nuovo linguaggio Kia “Opposites United”, che applicato al nuovo Sportage si traduce di una silhouette forte e raffinata.

All’anteriore la vettura è subito riconoscibile grazie a una griglia nera che copre l’intera larghezza, mentre al posteriore abbiamo passaruota dalle linee muscolose e gruppi ottici che incorniciano il logo Kia e il nome Sportage. All’interno i passeggeri avranno una sensazione di “spazio estremo”, in particolare il conducente avrà l’impressione che tutto sia stato costruito attorno a lui, con uno schermo curvo che si avvale delle migliori tecnologie del momento e contenuti innovativi.

Maggiori dettagli sulla nuovissima Sportage saranno rivelati nelle prossime settimane, la commercializzazione invece avverrà in Italia all’inizio del 2022. Ricordiamo che Kia è molto attiva anche sul fronte elettrico, con la nuova Kia EV6 alimentata a batteria.