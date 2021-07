La nuova Kia Sportage 2021 si mostra anche all'interno: ecco la plancia rinnovata

Dopo i primissimi scatti di inizio giugno, Kia ci mostra qualche dettaglio in più del suo nuovo Sportage, autentico best seller della compagnia. Una quinta generazione che nasce con un obiettivo preciso: diventare il SUV di riferimento nella sua categoria.

Anche quella di oggi si può definire una sorta di anteprima e non la presentazione definitiva; a settembre infatti Kia Europe presenterà una versione esclusiva per il mercato europeo, cosa che accade per la prima volta in 30 anni di storia. Questa nuova versione è stata sviluppata su una piattaforma inedita, con i designer che hanno pensato agli interni concentrandosi soprattutto attorno al guidatore - disegnando una plancia capeggiata da un elegante (doppio) display curvo che racchiude i più moderni sistemi di tecnologia e connettività.

Un design che potrebbe per certi versi ricordare quello della Hyundai Ioniq 5 (del resto parliamo dello stesso gruppo) ma più fedele alla tradizione e meno futuristico. Abbiamo infatti un doppio schermo dietro lo sterzo e un tunnel che si sviluppa centralmente, elemento del tutto assente nella Ioniq 5. A bordo troveremo il sistema E-Handling di Kia, che migliora le prestazioni dinamiche del veicolo, inoltre questa quinta generazione di Sportage offrirà una sospensione a controllo elettronico (ESC) per un comfort ottimale e un livello di sicurezza superiore rispetto al passato.

Con la modalità Terrain godremo poi di ottime prestazioni su fondi a ridotto attrito, come neve, fango e sabbia. Non ci resta dunque che aspettare l’autunno per sapere tutto sulla versione riservata al mercato europeo.