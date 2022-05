Nuova Kia Soul 2023: arriva a fine estate facendo il pieno di tecnologia

Kia ha presentato oggi 5 maggio la nuova Kia Soul 2023, in arrivo alla fine della prossima estate (anche se in Italia potrebbe volerci un po' di più, aspettiamo date certe per il nostro Paese). Andiamo a scoprire tutte le novità di questo nuovo Model Year.

La nuova Kia Soul 2023 si presenta con elementi ridisegnati sia all'esterno che all'interno, con una line-up semplificata, nuove colorazioni e due pacchetti optional con tanta tecnologia al loro interno. All'esterno abbiamo una fascia frontale ridisegnata da zero, con la nuova griglia disponibile anche con fari LED e antinebbia ridisegnati. Sono state ritoccate anche le luci diurne e le frecce direzionali, mentre i cerchi disponibili sono anche da 17" e 18" - che completano il quadro assieme a una fascia posteriore riveduta e corretta. A listino arriveranno inoltre due nuove combinazioni bi-colore: Clear White con tetto Fusion Black e Surf Blue con tetto Fusion Black.

Internamente Kia ha mantenuto gli elementi più funzionali andando a sistemare pochi ma precisi dettagli, aggiungendo un ottimo schermo touch da 10,25" per la navigazione di serie su tutta la gamma (tranne l'allestimento LX). A proposito di allestimenti: il listino globale avrà LX, S, EX, GT-Line e GT-Line Tech, non sappiamo però se tutte le versioni arriveranno in Italia. Il pacchetto LX Technology Package include già il Blind Spot Collision Avoidance (BCA), il Rear Cross Collision Avoidance (RCCA) e i cerchi da 16". Saltando invece al GT-Line Technology Package abbiamo l'infotainment da 10,25", impianto audio Harman/Kardon con subwoofer, LED multicolore che rispondono alla musica degli speaker e sedili frontali riscaldati. Tutto questo assieme a una suite completa di Guida Autonoma di Livello 2.

Se non volete aspettare la nuova generazione, trovate già disponibile la Kia e-Soul elettrica con 450 km di autonomia.