Nuova Kia Sorento Plug-in Hybrid 2021: 7 posti, 57 km di autonomia elettrica, 265 CV

Fra le auto più vendute del momento troviamo di certo le ibride, che al loro interno hanno anche le Plug-in Hybrid, il livello tecnologico che anticipa di un soffio le 100% elettriche. Un’alimentazione su cui ha investito anche Kia, che ha appena presentato in Italia la Sorento Plug-in Hybrid 2021.

Cos’ha di diverso una Plug-in rispetto a una ibrida “normale”? Beh oltre ad avere sia un motore termico che (almeno) un propulsore elettrico, le Plug-in possiedono anche una batteria sufficientemente grande a percorrere decine di km in modalità Full Electric. La nuova Sorento Plug-in Hybrid ad esempio è in grado di fare 57 km in Full Electric, per i percorsi cittadini quotidiani dunque può funzionare solamente a elettricità, conservando il motore termico per i lunghi viaggi.

A tal proposito abbiamo un motore turbo benzina da 1.6 T-GDi da 180 CV e 265 Nm di coppia, che in combo con quello elettrico da 66,9 kW eroga 265 CV di potenza totale con 350 Nm di coppia. Da 13,8 kWh invece la batteria. La nuova Sorento Plug-In Hybrid può inoltre ospitare fino a 7 persone, grazie a una base meccanica concepita appositamente per rendere tutti e 7 i posti comodi e accessibili. A proposito di comodità: il bagagliaio offre ben 809 litri, con l’ultima fila di sedili abbassata s’intende, con tutti e 7 i posti invece siamo a 175 litri.

All’interno abbiamo un abitacolo in gran parte invariato rispetto alle altre Sorento della gamma, abbiamo però un quadro strumenti digitale da 12,3” ridisegnato con nuove grafiche e quadranti. A bordo abbiamo anche Apple Carplay e Android Auto, oltre a un impianto audio firmato Bose a 12 altoparlanti. Zero compromessi anche dal punto di vista degli ADAS, i sistemi di assistenza alla guida, che vanno dal Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) all’assistenza per evitare collisioni nel traffico che eventualmente si incrocia (RCCA).

Ma parliamo di costi: tutte le versioni beneficiano degli ecoincentivi statali, grazie a un prezzo che resta al di sotto dei 50.000 euro IVA esclusa (61.000 IVA inclusa). L’allestimento Business ad esempio costa 53.000 euro, incluso il costo della vernice. Style si può avere da 57.000 euro, mentre Evolution arriva a 61.000 euro.

