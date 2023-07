Nuova Kia Picanto: grintosa e con avanzati sistemi di assistenza alla guida

Kia prosegue con la sua filosofia Opposites United applicandola alla nuova Kia Picanto, che sfoggia un design decisamente all’avanguardia. Scopriamo le principali novità della 5 porte compatta del produttore sudcoreano.

All’esterno sono numerose le modifiche applicate alla nuova Kia Picanto: si parte dal nuovo frontale, dotato di una firma luminosa caratteristica e di fari opzionali LED (certo non paragonabili con i "fari magici" della Kia EV9), e si arriva ai cerchi da 14 pollici di serie che possono arrivare a 16 pollici. La versione GT Line inoltre è caratterizzata da un frontale ancora più aggressivo, nuovi cerchi da 16 pollici con taglio diamantato e un diffusore posteriore.

Guardando ai motori, abbiamo due soluzioni a benzina a listino: 1.0 oppure 1.2. Il primo motore è dedicato a chi vuole efficienza massima, dunque minori consumi di carburante, il secondo invece regala uno scatto maggiore. La trazione è anteriore su entrambe le unità, il cambio però può essere manuale 5MT oppure automatizzato AMT.

Nuova Kia Picanto si fa notare anche per via di sospensioni anteriori McPherson e un asse posteriore a travi di torsione. Internamente troviamo uno schermo touch da 8 pollici e un display digitale nel quadro strumenti del conducente. Di serie è possibile connettere Apple CarPlay o Android Auto. Navigatore e sistema di infotainment possono inoltre essere aggiornati over-the-air, senza dover andare in officina.

Nuova Kia Picanto è dotata anche di avanzati sistemi di assistenza alla guida, anche detti ADAS. A seconda delle versioni abbiamo anche - fra le altre funzioni - il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA) con rilevamento di veicoli, ciclisti e pedoni. All’interno della suite sono presenti anche Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning e Leading Vehicle Departure Warning (DAW+), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e Lane Following Assist (LFA).

Nuova Kia Picanto viene venduta in Italia con i tradizionali 7 anni di garanzia Kia o 150.000 km.