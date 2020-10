Nuova Kia Picanto 2020: la citycar si rinnova con stile e tecnologia

La piccola grande Kia Picanto si evolve rispetto al passato e diventa più “stilosa” e tecnologica. A un prezzo di partenza speciale fra l’altro: da 8.950 euro in versione City con SCELTA KIA Special.

Nuova Kia Picanto 2020 diventa più giovanile e aggressiva grazie a elementi presi in prestito dal mondo dei SUV che si notano soprattutto nelle nuove varianti GT-Line e X-Line. Entrambe le versioni della rinnovata Picanto presentano fari con luci diurne a LED a quattro diodi, inoltre anche i gruppi posteriori sono a LED e risultano completamente rinnovati così come i fendinebbia.



L’aggiornamento rende inoltre disponibili in Europa due nuovi motori a benzina Smartstream, che mirano a massimizzare l’efficienza e a ridurre le emissioni di CO2. L’1.0 DPi inoltre verrà offerto ancora con doppia alimentazione Benzina-GPL, il cui lancio è però previsto per la fine di questo 2020. Ma passiamo alla tecnologia di bordo: nuova Picanto dispone di uno schermo touch screen “floating” da 8 pollici, che sostituisce il precedente da 7 pollici.



Il sistema di infotainment UVO di Kia permette connessioni multiple Bluetooth e piena compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, inoltre mostra in tempo reale informazioni sul traffico, le previsioni meteorologiche, i prezzi del carburante presso le stazioni più vicine e info sui parcheggi disponibili attorno a noi. Presenti anche diversi ADAS di nuova generazione, dalla frenata d’emergenza con rilevamento dei pedoni, ciclisti e veicoli al Driver Attention Warning.



La nuova gamma Kia Picanto 2020 parte dalla City con motore 1.0 MPi, cambio manuale e omologazione 4 posti a 8.950 euro. Si continua poi con Urban, Style, GT-Line e X-Line.