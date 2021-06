Nuova Kia Niro 2021: più tecnologia e comfort per il crossover elettrificato

Kia ha annunciato la versione 2021 del suo crossover elettrificato Niro. La casa automobilistica coreana è stata trasparente nell'ammettere che la versione 2021 è essenzialmente la Niro 2020 con “alcuni miglioramenti tecnologici e di comfort”.

La Kia Niro ha debuttato come veicolo ibrido nel 2017. L'anno successivo sono arrivate le versioni ibrido plug-in e l'elettrica. La gamma 2020 è composta dalla HEV mild hybrid da 141 CV, dalla PHEV dalla stessa potenza e da due varianti elettriche, la Mid Range da 136 CV e la Long Range da 204 CV: la prima ha un'autonomia dichiarata di 289 km, mentre la seconda garantisce 455 km con una sola ricarica.

Come accennato, chi ha atteso la versione 2021 per succose novità o una maggiore autonomia rimarrà deluso. Kia America ha rilasciato una lista di alcuni dei miglioramenti che vedranno luce sulla Niro 2021:

Allarme passeggero posteriore di serie (si attiva se vengono rilevati movimenti nei sedili posteriori dopo il blocco dell'auto)

Apple CarPlay e Android Auto wireless

Possibilità di preriscaldamento o raffreddamento dell'abitacolo da remoto

Espansione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) Drive Wise

Per quanto riguarda i prezzi possiamo, per ora, dare un'occhiata al listino 2021 di Kia per gli Stati Uniti. La Niro EX 2021 costerà esattamente quanto il modello 2020: 39.090 dollari. Nel caso della più lussuosa EX Premium c'è un lievissimo aumento di prezzo: il modello 2021 costerà 44.650 dollari anziché 44.590. Ricordiamo infine che Kia Motors ha da pochissimo inaugurato l'online reservation per la propria gamma, con una serie di vantaggi esclusivi.