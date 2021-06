La nuova Kia EV6 a Milano per il MIMO 2021: le nostre foto

Se Hyundai ha puntato molte delle sue carte future sulla Ioniq 5, che proveremo al MIMO 2021, la “cugina” Kia - appartenente allo stesso gruppo - ha affidato tanto alla nuova EV6, arrivata in Italia al Milano Monza Motor Show.

Tecnicamente, la Kia EV6 viene costruita su piattaforma E-GMP e offerta con due diversi battery pack, da 58 kWh e da 77,4 kWh, in un corpo che non supera i 4,6 metri di lunghezza. Una vettura che nella sua variante Long Range garantisce fino a 510 km di autonomia con una singola carica secondo il ciclo combinato WLTP. A livello di potenze, la variante da 58 kWh a trazione posteriore offre 125 kW/170 CV, a trazione All-Wheel Drive arriva a 173 kW/235 CV grazie a un secondo motore elettrico, La Long Range invece offre la bellezza di 239 kW/325 CV in versione AWD, 168 kW/229 CV con singolo motore elettrico e trazione 2WD.

Non mancherà inoltre un allestimento GT da 430 kW/585 CV. Sul fronte ricarica, la EV6 riesce addirittura a toccare gli 800 V su colonnine compatibili, il che significa che bastano 4 minuti per recuperare 100 km di autonomia. Ma come appare la EV6 nel mondo reale? L’abbiamo fotografata al MIMO 2021 e sicuramente appare molto diversa dalla Hyundai Ioniq 5, con cui condivide soltanto le tecnologie di base. A colpire, dal vivo, è soprattutto il particolare posteriore, dalle linee curve e accattivanti. Magari non per tutti ma segno di grande carattere.