La nuova Kia EV6 GT sfida Ferrari, Porsche, Lamborghini e McLaren sui 400 metri

CarScoops ha pubblicato su YouTube un nuovo video con protagonista la nuova Kia EV6 GT. La nuova elettrica ha sfidato alcune delle supercar tradizionali più potenti del momento, pensiamo alla Lamborghini Urus, alla McLaren 570S, la Mercedes-AMG GT, alla Porsche 911 e alla Ferrari California. Come sarà andata a finire?

Come vi abbiamo raccontato nello speciale di lancio della nuova Kia EV6, la vettura coreana sarà disponibile in Europa in tre versioni. Standard, GT-line e GT, con quest’ultima che rappresenta il non-plus-ultra della line-up. Parliamo di una potente vettura elettrica in grado di erogare la bellezza di 585 CV/430 kW con 740 Nm di coppia, con tanto di software di controllo elettronico del differenziale a slittamento limitato.

Caratteristiche che effettivamente possono giocarsela quasi alla pari con le supercar nominate all’inizio, che però sono dotate della tecnologia termica e hanno dei limiti in fase di accelerazione da fermi... Ebbene sui 400 metri la Kia EV6 GT è stata battuta soltanto dalla McLaren 570S, dotata di V8 da 570 CV. Ricordiamo che la nuova Kia EV6 sarà commercializzata a partire dalla seconda metà del 2021, già dal 30 marzo però è possibile ordinarla nel nostro Paese - lasciando un acconto di appena 100 euro perfettamente rimborsabili in caso di rinuncia.