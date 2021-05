La nuova Kia EV6 elettrica si mostra a New York in Times Square

La nuova Hyundai Ioniq 5 deve ancora debuttare ufficialmente in diversi mercati, ad esempio in Italia per ora si può soltanto prenotare, ma è già un successo - come hanno dimostrato i dati di aprile 2021. Il crossover elettrico avrà tuttavia un concorrente-gemello: la nuova Kia EV6, presentata a New York.

Per la casa sudcoreana si è trattato di un evento in grande stile, svoltosi nella sfavillante Times Square per avere quanta più risonanza possibile a livello mondiale. Perché abbiamo parlato di concorrente-gemello per la Ioniq 5? Beh Hyundai e Kia fanno ormai parte dello stesso gruppo e sia la Ioniq 5 che la Kia EV6 sono state sviluppate con le medesime tecnologie, i clienti dovranno soltanto scegliere il design più affine ai loro gusti - sia esternamente che internamente.

Tecnicamente, la Kia EV6 avrà due pacchi batteria a listino, uno da 58 kWh e uno da 77,4 kWh, con autonomie che possono arrivare fino a 510 km con una singola carica. Il modello “base” avrà una potenza di 125 kW/170 CV, mentre la All-wheel Drive con stesso range avrà 173 kW/235 CV, con un picco di coppia da 605 Nm.

Ancora più potente sarà la Kia EV6 con range esteso, da 168 kW/229 CV 2WD oppure da 239 kW/325 CV in AWD. Al top della gamma, per prestazioni massime, ci sarà infinte la EV6 GT, con ben 430 kW/585 CV. Trovate altre informazioni tecniche nel nostro speciale dedicato, mandando il video in play invece potete ammirare la EV6 in Times Square.