Ecco la nuova Kia EV6: il crossover elettrico si mostra dentro e fuori

Lo scorso 9 marzo vi abbiamo mostrato le primissime immagini teaser dell’attesa Kia EV6, un modello chiave per il marchio che per l’occasione ha anche aggiornato il suo logo. Oggi finalmente possiamo vedere la vettura all’esterno e all’interno.

Parliamo della prima auto Kia costruita su piattaforma E-GMP, ingegnerizzata da zero appositamente per i veicoli elettrici dell’intero gruppo Hyundai - a tal proposito non perdete la nuova Hyundai Ioniq 5. Pensando esplicitamente al design, Kia EV6 è stata progettata seguendo la filosofia Opposites United, che prende ispirazione dai contrasti e dalle energie positive presenti in natura e negli ambienti che ci circondano.

Questo nuovo “corso” si basa su cinque pilastri chiave, ovvero: "Bold for Nature", "Joy for Reason", "Power to Progress", "Technology for Life" e "Tension for Serenity". Bold for Nature si focalizza sull’interazione con l’ambiente, Joy for Reason invece sulle sensazioni e sulle emozioni che i veicoli Kia devono trasmettere. Power to Progress si concentra sui punti di forza dell’architettura del marchio, mentre Technology for Life pone al centro innovazioni e nuove tecnologie. Infine Tension for Serenity, che sfrutta i contrasti per stimolare la creatività.

All’esterno abbiamo così una vettura che guarda smaccatamente al futuro, con un profilo laterale da crossover puro e una firma luminosa dei gruppi ottici frontali dall’aspetto elegante e moderno. All’interno troviamo un grande display per l’infotainment e la navigazione (AVN), che insieme alla plancia mira a trasmettere un grande senso di libertà. Sotto lo schermo AVN si possono poi trovare i comandi HVAC per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata, mentre i sedili sono sottili per limitare l’ingombro e aumentare l’abiltabilità.

Kia EV6 verrà presentata ufficialmente a livello mondiale nella seconda metà di marzo 2021 con uno speciale evento online, ci siamo quasi dunque, non vediamo l’ora di conoscere le caratteristiche tecniche di questa nuova vettura a zero emissioni.