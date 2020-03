La nuova Jesko Absolut può toccare i 532 km/h, parola di Koenigsegg

Se Bugatti si è ufficialmente ritirata dalla corsa dei record di velocità assoluta, avendo raggiunto gli obiettivi che si era prefissata con la sua Chiron, Koenigsegg continua imperterrita e con la nuova Jesko Absolut potrebbe toccare i 532 km/h.

Una velocità folle, ne siamo consapevoli e probabilmente lo sanno benissimo anche gli autori di questa nuova, incredibile hypercar - presentata nei giorni che sarebbero dovuti essere del Salone di Ginevra. Ma com'è possibile raggiungere tali livelli? Sulla carta la Jesko Absolut vanta 1.600 CV ed è sicuramente più veloce della Agera RS - che in ogni caso tocca i rispettabilissimi 446,97 km/h.

Parlando con Road and Track, Christian von Koenigsegg in persona ha affermato come le simulazioni effettuate con l'hardware della Jesko Absolut abbiano toccato una velocità teorica di 532 km/h, grazie a un coefficiente aerodinamico di appena 0,278. Incredibile come tutto questo si possa ottenere da un motore sì Biturbo ma "solo" V8, da 5.0 litri.

Davvero un capolavoro di tecnica da non sottovalutare, inoltre il fondatore ha ribadito come la nuova trasmissione automatica a 9 rapporti abbia "letteralmente azzerato il tempo di passaggio da una marcia all'altra". Davvero impressionante, dati in grado di sottomettere anche la Bugatti Chiron Super Sport 300+, a oggi la stradale più veloce al mondo con i suoi 490 km/h.