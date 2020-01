La nuova Jeep Wrangler ibrida plug-in in ricarica al CES 2020

Appena qualche giorno fa è stata protagonista del nostro articolo sulle cinque auto ibride più attese di questo 2020, ora la nuova Jeep Wrangler PHEV è stata avvistata al CES 2020 in fase di ricarica.

Insieme alle sorelle Renegade e Compass, la Jeep Wrangler PHEV (ovvero ibrida plug-in, con batteria ricaricabile tramite cavo e una piccola autonomia elettrica) è una delle vetture più attese dell'anno appena iniziato, negli USA come nella vecchia Europa. Jeep del resto ha intenzione di elettrificare tutti i suoi modelli da qui al 2022, maggiori dettagli però arriveranno solo con i prossimi saloni di Ginevra, Pechino e New York.

Nel frattempo però fa piacere vedere la nuova Wrangler ibrida plug-in già pronta e "in ricarica" al CES 2020 di Las Vegas - dopo che la scena è stata monopolizzata dalla Sony Vision S, concept elettrico del colosso giapponese dell'elettronica. Nello specifico, il modello presente a Las Vegas riporta il badge 4Xe e la stessa meccanica delle sorelle Renegade e Compass, ovvero un motore turbo da 1.3 litri affiancato a un propulsore elettrico con potenza compresa fra i 190 e i 240 CV di potenza. Come potete vedere dalle immagini, la variante elettrificata di FCA è quella cinque porte, non sappiamo se vedremo anche quella più compatta a tre porte, forse nei prossimi anni... (Foto: Jeff Perez/Motor1.com)