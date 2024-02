Nuova Jeep Renegade 2024, aperti gli ordini: addio alla versione termica, solo ibrida

Gli ordini della nuova Jeep Renegade 2024 sono ufficialmente aperti, ma che versioni avremo nel listino italiano? Scopriamolo subito perché ci sono diverse novità.

Iniziamo col dire che nuova Jeep Renegade 2024 sarà soltanto ibrida, le versioni puramente termiche spariscono dal listino. Possiamo infatti scegliere fra due propulsori ibridi: l’e-Hybrid e il Plug-in Hybrid 4xe. Il sistema e-Hybrid di Jeep sfrutta la tecnologia Mild Hybrid a 48 V, con un piccolo motore elettrico in grado di funzionare in fase di partenza, alle basse velocità, in crociera (veleggio) e durante le manovre di parcheggio. La piccola batteria di bordo viene poi ricaricata in automatico in fase di frenata, non siamo in ogni caso ai livelli di efficienza della tecnologia Full Hybrid ma qualche gradino al di sotto.

Discorso differente per il Plug-in Hybrid 4xe, ormai super rodato in casa Jeep. Questa tecnologia offre motori elettrici più potenti e batterie più grandi del Mild Hybrid, così che si possa guidare in città a zero emissioni per diversi chilometri. Jeep assicura che sulle nuove Renegade MY24 motore e batteria godono di una nuova calibrazione ottimizzata che, unita ai nuovi pneumatici da 18” di classe A+, migliora i consumi e le emissioni di CO2 fino al 5% (secondo i dati di pre-omologazione).

Altra novità: il sistema di infotainment, rinnovato e all’avanguardia con una potenza di elaborazione 5 volte superiore in termini di MIP (Million Instructions Per Second), dunque più reattivo nell’utilizzo quotidiano. La superficie del display poi è aumentata del 40% e ora è da 10,1 pollici, mentre il quadro strumenti presenta uno schermo da 10,25 pollici. La risoluzione è HD a 1024 x 768 oppure a 1920 x 1200 pixel a seconda delle preferenze. Gli utenti di nuova Renegade My24 possono anche contare sulla connessione 4G per sfruttare diverse servizi connessi. Pensando agli allestimenti, Jeep offre Summit, Overland e Trailhawk. Rimaniamo in attesa di scoprire i prezzi, nel frattempo ricordiamo che la sorella della Renegade, la Jeep Avenger, è stata l'elettrica più venduta a gennaio 2024 in Italia.