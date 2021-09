Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe 2022: tutte le novità della prima generazione elettrificata

La gamma Jeep di quinta generazione è appena diventata più ricca: il marchio Stellantis ha infatti presentato la nuova Grand Cherokee 4xe 2022, la prima Grand Cherokee elettrificata della storia del modello. Inoltre, per gli amanti del 4x4, è arrivata anche la Grand Cherokee Trailhawk 2022.

Questa quinta generazione del premiato SUV italo-americano si presenta al suo pubblico cambiato nel profondo, con una nuova architettura e un inedito sistema di propulsione ibrida plug-in, oltre a un design riveduto e corretto sia all'esterno che all'interno. Fra le novità di rilievo abbiamo certamente le esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica semi-attiva, che offrono un'altezza da terra di 28,7 cm e 61 cm di capacità di guado.

Abbiamo poi un nuovo sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice, esclusivo nella categoria, che promette una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni estremi. A proposito di terreni estremi: abbiamo feature off-road di riferimento e un comportamento dinamico sicuro grazie a tre sistemi 4x4, ovvero Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II. In quanto a capacità di traino la nuova Grand Cherokee è ai vertici della categoria, con 3.265 kg di peso massimo grazie al potente motore V8 da 5.7 litri.

Anche la parte elettrica non è da sottovalutare, con il nuovo Grand Cherokee Trailhawk 4xe che ha percorso il Rubicon Trail in modalità Full Electric potendo contare su 375 CV/280 kW e 637 Nm di coppia. A zero emissioni la Grand Cherokee 4xe 2022 può percorrere fino a 40 km, in totale invece siamo a 708 km.

Dando un'occhiata agli interni, troviamo il nuovo sistema Uconnect 5 con schermo da 10,1 pollici - cinque volte più reattivo del sistema precedente con possibilità di aggiornamenti over-the-air. Le novità non finiscono qui, abbiamo anche un esclusivo display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore e display da 10,1 pollici per i passeggeri dei sedili posteriori con Amazon Fire TV inclusa. Nuova Jeep Grand Cherokee verrà venduta in Nord America nei primi mesi del 2022, successivamente anche in altri mercati.

Sempre a proposito di Jeep, non perdete la nuova Jeep Wrangler 4xe 2021 con tecnologia ibrida, oltre alle ultime Renegade e Compass 4xe presentate nel 2020.