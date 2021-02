Nuova Jeep Gladiator 2021: arriva il pick-up con motore V6 da 3.0 litri

Arriva anche in Europa la nuova Jeep Gladiator 2021, un pick-up di ispirazione americana che cerca di bilanciare tradizione e futuro, dal design robusto e distintivo.

Su tutti gli allestimenti si fanno notare i nuovi fari LED a luce bianca estremamente nitida, oltre al cassone in acciaio da 153 cm, dotato di sistema di illuminazione LED, presa di corrente esterna impermeabile da 230 V (a richiesta) e robusti fermi integrati.

Internamente spicca il touchscreen da 8.4 pollici con sistema Uconnect di quarta generazione, oltre a un quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici. Sotto il cofano invece troviamo un motore Multijet V6 da 3.0 litri dotato di sistema Engine Stop-Start che eroga 264 CV di potenza e 600 Nm di coppia già a 1.400-2.800 giri/min - un propulsore progettato e costruito nello stabilimento di Cento, a Ferrara. Quattro le modalità di guida disponibili più la Neutral:

2H (High - a due ruote motrici);

4H AUTO (High - a quattro ruote motrici Full-Time Active On-Demand);

4H Part-Time (High - a quattro ruote motrici Part-Time);

N (Neutral);

4L (a quattro ruote motrici con marce ridotte).

Nuova Jeep Gladiator si può avere in Italia con soluzioni Leasys Miles, perfetta per chi percorre pochi km l’anno, e Be Free, un pacchetto “senza pensieri” che dopo 18 mesi vi permette di restituire l’auto - oltre ovviamente alle classiche soluzioni finanziarie di FCA Bank per l’acquisto.