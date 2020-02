Nuova Jeep e-Bike: arriva la bici elettrica di Bill Murray nello spot del Super Bowl

Durante l'ultimo Super Bowl, Jeep si è divertita a sponsorizzare il suo nuovo Gladiator tramite un bellissimo spot con protagonista Bill Murray - se non lo avete ancora visto, recuperate subito guardando in basso. Nel video l'attore guida per un istante anche una bicicletta, la nuova Jeep e-Bike che ora potete acquistare anche voi.

Avete letto bene, esattamente come hanno fatto Ducati, KTM, Harley-Davidson - fra gli altri -, anche Jeep ha ora a listino una bicicletta a pedalata assistita. L'arrivo sul mercato del nuovo veicolo a due ruote di FCA è previsto per il prossimo giugno, ma che caratteristiche dobbiamo aspettarci? Le prime foto promozionali sono state scattate sulla neve, segno esplicito che la bici può battere qualsiasi territorio - anche grazie alle larghe ruote da 4.8" e le sospensioni Fire-Link.

La Jeep e-Bike garantisce fino a 65 km di autonomia con una sola carica, inoltre il suo motore elettrico è davvero potente: ben 750W. Il brand FCA garantisce anche una coppia fra le più alte del mercato, al momento però non sappiamo ancora il prezzo a cui sarà venduta - visto il carattere premium della bici però non bisogna aspettarsi un prezzo inferiore ai 3.000 euro. Per saperne di più, Jeep ha creato un sito apposito e una mailing list per rimanere aggiornati sulle novità.