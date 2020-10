La nuova Jeep Compass si mostra in interessanti foto spia

Poche ore fa è stato avvistato un prototipo di Jeep Compass in giro tra le strade pubbliche. La attuale Compass è giunta sul mercato nel 2017, ed è sicuramente ora di un aggiornamento di metà ciclo, pertanto i nuovi scatti ci danno qualche suggerimento circa le modifiche.

Il camuffamento sull'esemplare della galleria di immagini in fondo alla pagina è piuttosto importante, ma è comunque possibile intravedere un paraurti anteriore leggermente diverso, più basso e spigoloso rispetto al design precedente. Un ritocco simile pare sia stato apportato anche per i fari anteriori e posteriori.

I fotografi di Autoblog hanno fatto un ottimo lavoro, ma suggeriscono che dagli scatti alcuni dettagli sono andati persi. Ad esempio il veicolo di test al suo interno montava uno schermo Uconnect in stile tablet, posizionato molto in alto sul cruscotto. Ciò ha certamente senso visti gli aggiornamenti introdotti per altri modelli della gamma Jeep.

Riguardo le motorizzazioni purtroppo sappiamo pochissimo, ma le voci di corridoio parlano dello sviluppo di una variante ibrida 4xe che potrebbe approdare quasi esclusivamente in Europa. Una differenziazione in base ai mercati di destinazione in questi casi ha senso, soprattutto considerando che una Compass 4xe venderebbe in volumi maggiori rispetto a Wrangler e Renegade. Tra le altre cose non è da escludere l'implementazione del motore turbo a quattro cilindri da 1,3 litri montato in precedenza su Jeep Renegade e sulla vettura gemella in Fiat, la 500X.

In attesa di avere notizie ufficiali da adesso ai primi mesi del 2021, vi consigliamo di dare un'occhiata all'immenso Jeep Grand Wagoneer: il veicolo è enorme, e al suo interno dominano il lusso e la comodità. Restando presso la casa automobilistica dell'Ohio, vogliamo rimandarvi a una peculiare vicissitudine che ha afflitto una Jeep Wrangler rimasta bloccata sulla cima di un crinale. A risolvere il problema ci ha pensato Ford con un'idea geniale.