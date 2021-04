Nuova Jeep Compass 2021: tecnologica e con guida autonoma di livello 2

Alle 12:00 di oggi 6 aprile 2021 Jeep ha presentato tramite un evento in live streaming la nuova Jeep Compass 2021, e quelle che seguono sono le sue principali novità.

Jeep Compass è da oggi un modello del tutto nuovo, cambiato in tutte le sue caratteristiche e i suoi contenuti, pensiamo allo stile, alla tecnologia, alla sicurezza, alla sostenibilità e alle funzionalità. Rappresenta inoltre un importante banco di prova per Stellantis, che per la prima volta lancia un modello Jeep come gruppo, con produzione a Melfi. Nuova Compass si presenta al pubblico con una gamma di motori particolarmente efficiente, che trova la sua massima espressione della 4xe Plug-in Hybrid (con tecnologia già vista a bordo di Renegade e Compass 2020).

Viene introdotto inoltre un nuovo motore benzina 4 cilindri da 1,3 litri GSE, con emissioni di CO2 ridotte fino al 27% (WLTP). Al di fuori troviamo esterni rinnovati all’insegna dell’eleganza e della modernità, all’interno invece c’è un abitacolo rivoluzionato nel profondo e arricchito con nuovi contenuti tecnologici. Pensiamo a un inedito quadro strumenti digitale Full HD da 10,25”, la radio DAB, il sistema Uconnect 5 con touchscreen da 8,4 pollici (e fino a 10,1 pollici), integrazione (anche wireless) con Apple CarPlay e Android Auto, navigatore TomTom interattivo con visualizzazione 3D e riconoscimento vocale naturale - più i classici Uconnect Services.

Nuova Compass ottiene finalmente una guida autonoma di livello 2, con ADAS di ultima generazione che vanno dal Traffic Sign Recognition all’Intelligent Speed Assist. L’offerta benzina prevede un motore GSE da 1.3 litri da 130 e 150 CV, con cambio manuale oppure a doppia frizione DDCT, entrambi con trazione anteriore. Si aggiunge poi il diesel da 1.6 litri e 130 CV abbinato a cambio manuale e trazione anteriore.

Con la Plug-in Hybrid invece si hanno due livelli di potenza, 190 o 240 CV, con cambio automatico a 6 velocità e trazione integrale eAWD. Il listino italiano parte da 29.850 euro per le versioni con motore 1.3 benzina da 130 CV, per arrivare ai 49.200 euro per la versioni Trailhawk e S 4xe. I nuovi clienti avranno anche la possibilità di provare nuova Jeep Compass grazie a Leasys, con pacchetti da 2, 3 o 7 giorni a 27 euro al giorno.