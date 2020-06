Ecco la nuova Jeep Compass 2020 prodotta a Melfi: connessa e Plug-In Hybrid

FCA ha appena presentato la nuova Jeep Compass 2020 made in Melfi, aggiornata sopratutto sul fronte tecnologico - ma senza dimenticare le prestazioni e la sicurezza.

A spingere la nuova generazione troviamo il nuovo motore turbo benzina da 1.3 litri, capace di erogare 130 CV e 150 CV, altrimenti c'è sempre il propulsore a gasolio MultiJet II da 1,6 litri e 120 CV con SCR (Selective Catalytic Reduction). A partire dalla seconda metà di quest'anno verrà poi prodotta l'interessante versione Plug-In Hybrid 4xe, forse la migliore novità di questo 2020 (per saperne di più sulla tecnologia Plug-In cliccate qui).

Parlando di tecnologia a bordo, abbiamo i nuovi Uconnect Services che permettono di controllare l'auto dall'app mobile My Uconnect, dallo smartwatch e dal sito web. My Assistant, disponibile come servizio base, è già attivo al momento dell’acquisto ed offre servizi di emergenza in caso di incidente, servizi di assistenza stradale incluso il recupero dell'auto e rapporti sullo stato di salute del veicolo. Anche i pacchetti My Car, My Remote e My Navigation (disponibile solo su Uconnect 8,4” NAV) sono di serie e sono attivabili gratuitamente dal cliente.

Fra gli optional di questa categoria troviamo poi My Wi-Fi, My Theft Assistance e My Fleet Manager, con altri servizi che arriveranno nel corso dell'anno. Largo spazio poi alla guida assistita: nuova Jeep Compass offre sistemi di nuova generazione come il Forward Collision Warning e LaneSense Departure Warning, offerti di serie su tutta la gamma insieme al controllo elettronico della stabilità (ESC) con sistema antiribaltamento ERM (Electronic Roll Mitigation) e airbag frontali, laterali e a tendina.

A questi sistemi si aggiungono contenuti a richiesta come il Blind-spot Monitoring e il Rear Cross Path detection, l’Adaptive Cruise Control, la telecamera posteriore per la retromarcia ParkView con griglia dinamica, e il Park Assist automatico perpendicolare e parallelo.

Per la vendita, FCA si affiderà soprattutto alla soluzione Excellence, che alla fine del contratto permette di scegliere tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua (o rifinanziandola) oppure restituirla. Per per tutto il mese di Giugno 2020, la soluzione finanziaria Jeep Excellence by FCA Bank è proposta a “Triplo Zero”, ovvero “Zero anticipo, Zero interessi e Zero rate nel 2020".



Anche se non c'entra con la nuova Compass, vi ricordiamo che Jeep vende anche biciclette elettriche: ecco la Jeep Fat Bike F20.