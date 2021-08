Nuova Jeep Commander: niente Europa per il SUV a sette posti

Jeep Commander, un nome che ha significati diversi in base al continente. Per noi europei è un SUV medio del 2006, disponibile esclusivamente come diesel e basato sulla Grand Cherokee. Un nuovo Commander sta arrivando ma questa volta è destinato al Sudamerica.

Non risulta arduo descrivere in poche parole questo SUV: è praticamente una versione a sette posti del Compass. Simile ma non identico: Jeep si è sforzata affinché avesse una sua identità, che traspare dal design inedito dei gruppi ottici anteriori, più piatti rispetto alla Compass e arricchiti con una barra LED che funge da luci diurne. Aggiornato anche il paraurti, che perde la lunga mascherina orizzontale, sostituita dalle massicce prese d'aria laterali.

Nella vista laterale è evidente il padiglione rivisto, con un terzo montante parecchio più ampio: si perde quel tocco di sportività a favore di una gestione intelligente dello spazio extra. Ricche modifiche al posteriore, caratterizzato da gruppi ottici sottili e collocati in alto e da un portellone significativamente più grande. Cambia anche il meccanismo di apertura, nascosto e non più posto sotto la targa come in altri modelli Jeep.

Poche le informazioni sui propulsori, secondo la divisione brasiliana di Motor1 il SUV sarà offerto con un diesel da 2.0 litri dalla potenza di 203 CV, accoppiato ad un cambio automatico a nove rapporti. Come entry level sarà disponibile un 1.3 litri a benzina, un motore Flex - compatibile quindi anche con bioetanolo - da 188 CV e 270 Nm di coppia; in questo caso la trasmissione è a sei velocità con 4x4 opzionale.

La prima nazione a godere del Commander sarà il Brasile con lancio imminente: 26 agosto 2021. Dopotutto la vettura sarà prodotta nello stabilimento brasiliano di Pernambuco. La prossima presentazione del brand di Stellantis potrebbe avere come protagonista una Jeep compatta completamente elettrica.