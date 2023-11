La Jeep Avenger diventa ibrida: arriva la nuova e-Hybrid a 48 V

La Jeep Avenger è disponibile in Italia da pochissimi mesi, il suo successo però è già innegabile: a ottobre 2023 la Avenger ha mancato per poco il podio delle auto più vendute. Stellantis fa sul serio con questo modello e ora arriva anche una nuova versione: l’interessante Avenger e-Hybrid con tecnologia MHEV (Mild Hybrid).

Nel mese di gennaio la Jeep Avenger è stata eletta Auto dell’Anno 2023, il successo era dunque già scritto. Ora la famiglia Avenger si amplia con una nuova motorizzazione MHEV da 100 CV. A muovere la vettura troviamo un motore 3 cilindri da 1,2 litri e-DCT, rispetto alla versione base a benzina però abbiamo anche una piccola batteria agli ioni di litio a 48 V e un cambio a doppia frizione e 6 rapporti. La scatola del cambio integra anche un motore elettrico da 21 kW, un inverter e una centralina di trasmissione.

Batteria e motore elettrico forniscono un brio aggiuntivo a bassi regimi, una partenza silenziosa e reattiva, inoltre permettono l’utilizzo della funzione e-Creeping: è possibile effettuare brevi spostamenti in avanti senza usare l’acceleratore, molto utile quando si è nel traffico congestionato per ridurre consumi e inquinamento. Il veicolo può anche essere parcheggiato in modalità elettrica con la funzione e-Parking, inoltre il sistema elettrico permette di recuperare l’energia in frenata, che con la versione base a benzina va del tutto persa.

Tecnicamente abbiamo dunque un motore termico da 74 kW/100 CV con 205 Nm, mentre il motore elettrico è da 21 kW e produce 55 Nm di coppia aggiuntiva. Stellantis ha progettato il motore della Avenger per ridurre le emissioni di CO2 fino al 15% rispetto a un motore a combustione con cambio automatico; le emissioni dichiarate del modello sono infatti comprese fra 111 e 114 g/km. Parlando di prestazioni, la nuova Jeep Avenger e-Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 11 secondi, inoltre il sistema ibrido promette una risposta rapida dell’acceleratore senza la noiosa sensazione del “turbo lag”.

Altra novità di questa motorizzazione sono il tetto apribile Open-Air Sky Roof, il sedile del conducente motorizzato con funzione massaggiante, un badge distintivo. All’interno dell’abitacolo è possibile scegliere uno schermo e-Hybrid da 7 pollici per le principali informazioni di marcia oppure un display e-Hybrid da 10,25 pollici. Il veicolo è anche dotato di palette del cambio e di un cambio DCT a 6 rapporti con possibilità di controllo manuale. Il consumo di carburante stimato è pari a 5,1 litri/100 km, il serbatoio è da 44 litri.

Ancora non conosciamo il prezzo di questo modello ma Stellantis aprirà gli ordini già a fine novembre 2023, dunque sapremo tutto a breve.