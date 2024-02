Nuova Jeep Avenger 4xe 2024: trazione integrale, ibrida e cambio automatico

Dopo l'ibrida svelata lo scorso novembre, Jeep Avenger aggiunge un altro modello alla famiglia, leggasi la versione 4xe, dotata di trazione integrale.

“La quintessenza dell’heritage più autentico del più famoso produttore di SUV a livello globale”, così la definisce Stellantis presentando il suo nuovo B-SUV, auto che sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo, a cominciare dall'Italia. Lo scorso mese di gennaio, infatti, la Jeep Avenger è stata l'auto elettrica più venduta in assoluto nel nostro Paese, bissando così i numeri importanti registrati nel corso del 2023.

“La nuova Jeep Avenger 4xe rappresenta un punto di svolta per il marchio. L’ultima versione del nostro modello di successo combina la compattezza e la versatilità di Avenger con le prestazioni del sistema di trazione integrale. Il risultato è un’esperienza di guida più dinamica, davvero ineguagliabile. La nuova Jeep Avenger 4xe completa l’offerta Jeep di SUV a trazione integrale in tutti i segmenti”, le parole di Eric Laforge, Head di Jeep Brand per l’Europa.

La nuova Jeep Avenger offrirà una trazione e prestazioni off road grazie alla spinta sulle 4 ruote, e abbinerà al motore termico da 136 cavalli, due motori elettrici da 21 kW ciascuno, posizionati su entrambi gli assi e capaci di generare una coppia massima di 1.900 Nm alle ruote posteriori.

Sarà inoltre presente la tecnologia “power looping”, che permetterà di poter godere sempre della 4 ruote motrici indipendentemente dallo stato di carica della batteria. L'Avenger avrà un sistema Mild Hybrid a 48V che permetterà la guida in full electric a basse velocità, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti e al motore elettrico integrato.

“La combinazione della tecnologia Mild Hybrid a 48V – spiega Stellantis - con il sistema di trazione integrale testimonia l’intenzione del marchio Jeep di offrire un’esperienza di guida 4x4 sostenibile, restando inclusivo e accessibile per i clienti europei”. Non è stato comunicato il prezzo (ipotizzabile sui 40/45mila euro), mentre viene fatto sapere che gli ordini si apriranno entro la fine dell'anno.