Nuova Jaguar XJ: la berlina elettrica arriverà solo a fine 2021?

Per Jaguar l'elettrificazione della gamma è una priorità; dopo la I-Pace, che completa la gamma SUV, sarà la volta della nuova XJ, progettata esclusivamente in versione elettrica e in concorrenza con Tesla Model S e Porsche Taycan.

Inizialmente prevista per inizio 2021, la XJ elettrica sarà probabilmente rinviata fino all'ottobre dello stesso anno. Secondo il Sunday Times, fonte delle voci di corridoio, il cambio della data di lancio è dovuto a un taglio delle spese non essenziali che permetterà alla Jaguar Land Rover di focalizzarsi sulla produzione dei modelli più redditizi. La nuova XJ sostituirà la X351 attualmente in vendita, la cui produzione si è già conclusa.

La XJ elettrica sarà costruita nello storico impianto Jaguar di Castle Bromwich. La fabbrica, che accoglie anche le catene di montaggio di XE e XF, è attualmente inattiva a causa della pandemia. Il Covid ha colpito duramente l'azienda inglese di proprietà del Tata Group e i numerosi tagli effettuati nei progetti a breve termine ne sono la dimostrazione.

Un portavoce dell'azienda ha voluto rassicurare i clienti interessati alla futura berlina elettrica: “La Jaguar XJ è stata la nostra ammiraglia per 50 anni. Prodotta per otto generazioni, è stata progettata, ingegnerizzata e costruita nel Regno Unito ed esportata in 120 paesi. La prossima generazione è completamente elettrica e si basa sulle caratteristiche che hanno contraddistinto i precedenti modelli: design accattivante, prestazioni brillanti e gran lusso. I nostri ingegneri stanno continuando a lavorare sulla Jaguar XJ elettrica di nuova generazione.”

Il portavoce ha poi aggiunto che la strategia a lungo termine non è mutata e che l'azienda spera di convincere i ministri del Regno Unito a lanciare un bonus sulla rottamazione per favorire le vendite delle auto nuove. Nei piani a lungo termine della Jaguar Land Rover c'è anche un curioso taxi a guida autonoma battezzato Project Vector. (Nella foto cover la Jaguar XJ X351)