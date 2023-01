Nuova Jaguar I-PACE 2024 da 400 CV: eleganza ad alte prestazioni

Il 2023 di Jaguar inizia con una splendida notizia: la premiata I-PACE è pronta a rinnovarsi, al fine di rafforzare il suo status di “punto di riferimento” fra i SUV elettrici ad alte prestazioni. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Dal punto di vista del design arriva una colorazione chiamata Atlas Grey, la griglia anteriore inoltre ha ora una forma più levigata. Le finiture del paraurti anteriore sono adesso in tinta con il corpo vettura, mentre al posteriore possiamo notare un discreto spoiler.

Sul fronte delle prestazioni abbiamo un’accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in appena 4,8 secondi con 200 km/h di velocità massima. Questo grazie a un sistema elettrico da 400 CV e 696 Nm di coppia. La trazione è intelligente AWD (All-Wheel Drive), le sospensioni invece sono dotate di smorzamento a controllo elettronico e sono in grado di migliorare sensibilmente la maneggevolezza della vettura.

La nuova Jaguar I-PACE 2024 è un’auto Full Electric, vediamo dunque quali sono le sue potenzialità: abbiamo a bordo una batteria da 90 kWh che promette fino a 470 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Caricando a 100 kW in DC è possibile aggiungere 127 km di autonomia in appena 15 minuti, presso una wallbox o una colonnina pubblica AC a 11 kW invece possiamo aggiungere 53 km di autonomia ogni ora di connessione. A questa potenza una ricarica completa è possibile in circa 8,6 ore, mentre a 7 kW sono necessarie 12,75 ore, a tal proposito vi rimandiamo al nostro speciale In quanto tempo ricarica un’auto elettrica.

Arriviamo così a parlare della tecnologia di bordo dell’auto, che grazie al sistema di infotainment Pivi Pro è in grado di offrire Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, i controlli vocali di Alexa, Spotify e la navigazione what3words, come già vi abbiamo anticipato nell’articolo Sulle Jaguar arriva la nuova navigazione what3words. Il sistema Pivi Pro può ovviamente essere aggiornato over-the-air grazie a internet, per rimanere sempre al passo coi tempi. Restiamo in attesa di conoscere il prezzo ufficiale per l’Italia.